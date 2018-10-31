Выпуск новостей за 19:00: Реформы в Украине. Налог на выведенный капитал

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 19:00 – много красивых слов мы слышим от действующей власти о введении в стране реформ – о новой армии, новых дорогах, реформе судов, полиции и тому подобном. Однако, если присмотреться внимательнее, становится ясно, что ни одна из реформ до конца не доведена. Минфин хочет ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

Также в выпуске: Скандал с застройщиком сегодня почувствовали не только жители двух домов, а и значительная часть Киева. Обманутые люди перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет. Уже вторые сутки блокируют улицы. Компания Apple представила новые гаджеты.