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      Выпуск новостей за 19:00: Реформы в Украине. Налог на выведенный капитал

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 19:00 – много красивых слов мы слышим от действующей власти о введении в стране реформ – о новой армии, новых дорогах, реформе судов, полиции и тому подобном. Однако, если присмотреться внимательнее, становится ясно, что ни одна из реформ до конца не доведена. Минфин хочет ввести налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

      Также в выпуске:

      Скандал с застройщиком сегодня почувствовали не только жители двух домов, а и значительная часть Киева. Обманутые люди перекрыли дорогу и требовали дать в их дома свет. Уже вторые сутки блокируют улицы.

      Компания Apple представила новые гаджеты.

       

      Теги: Налоги Бизнес Реформы Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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