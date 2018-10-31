Випуск новин на 19:00: Реформи в Україні. Податок на виведений капітал
У випуску новин за 31 жовтня станом на 19:00 – чимало красивих слів ми чуємо від чинної влади про запровадження в країні реформ – про нову армію, нові дороги, реформу судів й поліції тощо. Певні зрушення таки є. Утім, якщо придивитися уважніше, стає зрозумілим, що жодна з тих реформ до кінця не доведена. Мінфін хоче запровадити податок на виведений капітал для малого і середнього бізнесу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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