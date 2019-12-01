Выпуск новостей на 19: 00: разоблачение псевдоминеров. Новый президент Европейского Совета

В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 19:00 – днепровские правоохранители разоблачили двух псевдоминеров. Это подростки, которые присылали письма о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Днепре и Каменец-Подольском. Европейский Совет с новым президентом. Им стал бывший премьер Бельгии Шарль Мишель. Его предшественником на протяжении последних пяти лет был Дональд Туск.

Также в выпуске: Правоохранители задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве. На Буковине в результате столкновения легковушки с автобусом погиб ребенок и двое взрослых. В России завершили операцию по спасению пострадавших вследствие автокатастрофы.