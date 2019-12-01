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      СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ КИЕВА, ПОГИБ РЕБЕНОК СОБОЛЕВА ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ КИЕВА, ПОГИБ РЕБЕНОК СОБОЛЕВА ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей на 19: 00: разоблачение псевдоминеров. Новый президент Европейского Совета

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 19:00 – днепровские правоохранители разоблачили двух псевдоминеров. Это подростки, которые присылали письма о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Днепре и Каменец-Подольском. Европейский Совет с новым президентом. Им стал бывший премьер Бельгии Шарль Мишель. Его предшественником на протяжении последних пяти лет был Дональд Туск.

      Также в выпуске:

      Правоохранители задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве.

      На Буковине в результате столкновения легковушки с автобусом погиб ребенок и двое взрослых.

      В России завершили операцию по спасению пострадавших вследствие автокатастрофы.

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
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      Теги: Фейковые заминирования Выпуск новостей
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