Выпуск новостей на 19: 00: разоблачение псевдоминеров. Новый президент Европейского Совета
В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 19:00 – днепровские правоохранители разоблачили двух псевдоминеров. Это подростки, которые присылали письма о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Днепре и Каменец-Подольском. Европейский Совет с новым президентом. Им стал бывший премьер Бельгии Шарль Мишель. Его предшественником на протяжении последних пяти лет был Дональд Туск.
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