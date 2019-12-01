Випуск новин за 19:00: Викриття псевдомінерів. Новий президент Європейської Ради
У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – дніпровські правоохоронці викрили двох псевдомінерів. Це двоє підлітків, які надсилали листи про замінування майже двох десятків навчальних закладів у Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Європейська Рада з новим президентом. Ним став колишній прем'єр Бельгії – Шарль Мішель. Його попередником впродовж останніх п'яти років був Дональд Туск.
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