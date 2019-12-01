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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 19:00: Викриття псевдомінерів. Новий президент Європейської Ради

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 19:00 – дніпровські правоохоронці викрили двох псевдомінерів. Це двоє підлітків, які надсилали листи про замінування майже двох десятків навчальних закладів у Дніпрі та Кам'янці-Подільському. Європейська Рада з новим президентом. Ним став колишній прем'єр Бельгії – Шарль Мішель. Його попередником впродовж останніх п'яти років був Дональд Туск.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві.

      На Буковині в результаті зіткнення легковика з автобусом загинула дитина та двоє дорослих.

      У Росії завершили операцію з порятунку постраждалих внаслідок автотрощі.

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      Теги: Випуск новин Фейкові замінування
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