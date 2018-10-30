Выпуск новостей на 20:00: Спецпредставитель от Европарламента. Новинки от Apple

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 20:00 – чтобы помочь Украине справиться с агрессией России, в Европарламенте предложили делегировать человека, который будет заниматься вопросами Крыма, Донбасса и Азовским морем. Очередная презентация Apple, которая представила новые планшеты, компьютеры и мобильные аксессуары. Премьерой стал новый MacBook Air, которого ждали почти 5 лет.

Также в выпуске: Новым главой Киевской областной государственной администрации стал Александр Терещук. В Госпогранслужбе заявили, что Россия готовит экономическую блокаду портам Украины.