Випуск новин на 20:00: Спецпредставник від Європарламенту. Новинки від Apple

У випуску новин за 30 жовтня станом на 20:00 – аби допомогти Україні впоратись із агресією Росії, у Європарламенті запропонували делегувати людину, яка буде займатись питаннями Криму, Донбасу та Азовським морем. Сьогодні була чергова презентація Apple, компанія представила нові планшети, комп'ютери і мобільні аксесуари. Прем'єрою став новий MacBook Air, на який чекали майже 5 років.

Також у випуску: Новим головою Київської обласної державної адміністрації став Олександр Терещук. У Держприкордонслужбі заявили, що Росія готує економічну блокаду портам України.