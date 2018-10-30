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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
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      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Випуск новин на 20:00: Спецпредставник від Європарламенту. Новинки від Apple

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 20:00 – аби допомогти Україні впоратись із агресією Росії, у Європарламенті запропонували делегувати людину, яка буде займатись питаннями Криму, Донбасу та Азовським морем. Сьогодні була чергова презентація Apple, компанія представила нові планшети, комп'ютери і мобільні аксесуари. Прем'єрою став новий MacBook Air, на який чекали майже 5 років.

      Також у випуску:

      Новим головою Київської обласної державної адміністрації став Олександр Терещук.

      У Держприкордонслужбі заявили, що Росія готує економічну блокаду портам України.

      Теги: Україна – Росія Випуск новин Apple Європарламент Інформаційні технології
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 30 жовтня
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