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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей на 21:00: Гончарук не уходит в отставку. Замена Яременко

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком. Президент не принял отставку премьер-министра. Новым председателем парламентского комитета по вопросам внешней политики стал Александр Мережко. Его предшественника Богдана Яременко уволили после того, как он попал в секс-скандал.

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      Теги: Алексей Гончарук Выпуск новостей Богдан Яременко
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