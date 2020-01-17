Выпуск новостей на 21:00: Гончарук не уходит в отставку. Замена Яременко

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 21:00 – Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком. Президент не принял отставку премьер-министра. Новым председателем парламентского комитета по вопросам внешней политики стал Александр Мережко. Его предшественника Богдана Яременко уволили после того, как он попал в секс-скандал.

Также в выпуске: На Востоке Украины вновь не спокойно. Террористы четыре раза открывали огонь в сторону наших военных. Сегодня католики празднуют день святого Антония, покровителя животных. Поэтому их даже пускают на мессу. На комитете по вопросам организации государственной власти решили, кто должен стать новым Министром развития общин и территорий. Скорее всего эту должность займет Денис Шмыгаль.