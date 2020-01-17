Випуск новин за 21:00: Гончарук не йде у відставку. Заміна Яременку

У випуску новин за 17 січня станом на 21:00 – Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком. Президент не прийняв відставку прем’єр-міністра. Новою головою парламентського комітету з питань зовнішньої політики став Олександр Мережко. Його попередника Богдана Яременка звільнили після того, як він втрапив у секс-скандал.

Також у випуску: На Сході України знов не спокійно. Терористи чотири рази відкривали вогонь в бік наших військових. Сьогодні католики святкують день святого Антонія, покровителя тварин. Тож їх навіть пускають на мессу. На комітеті з питань організації державної влади вирішили, хто має стати новим Міністром розвитку громад і територій. Йомовірно цю посаду обійме Денис Шмигаль.