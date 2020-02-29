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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей на 9: 00: Арахамия об обновлении Кабмина. Раненный на Донбассе

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 февраля по состоянию на 9:00 – Верховная Рада хочет обновить Кабмин из-за экономического кризиса. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения. Российские наемники восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский требует созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

      Несмотря на вспышку коронавируса на севере Италии, консульство Украины в Милане возобновляет свою работу.

      Если же в Украине случаи заражения коронавирусом подтвердятся, то всех инфицированных будут лечить за счет государства. Об этом в интервью "Громадському" рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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      Теги: Давид Арахамия Выпуск новостей
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