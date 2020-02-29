10:30
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов заборонив коронавірус. Штучний інтелект Путіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 лютого
      Вєсті.UA: Тимошенко рятує світ. Милованов заразився коронавірусною експертністю
      Вєсті.UA
      21:19, 28 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 9:00: Арахамія про оновлення Кабміну. Поранений на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 лютого станом на 9:00 – Верховна Рада хоче оновити Кабмін через економічну кризу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Минулої доби на Донбасі один український військовий отримав поранення. Російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

      Також у випуску:

      Президент Володимир Зеленський вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради.

      Не зважаючи на спалах коронавірусу на півночі Італії, консульство України у Мілані відновлює свою роботу.

      Якщо ж в Україні випадки зараження коронавірусом підтвердяться, то усіх інфікованих лікуватимуть коштом держави. Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

      Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
      сьогодні
      Теги: Давид Арахамія Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Мінцифра придумала проблему і знайшла її вирішення
      Олекса Коба
      сьогодні , 08:01 Іпотека в Україні: скільки переплачуємо, яка ставка і чого чекати у 2020
      Юлія Поскробок
      28 лютого , 10:00 Дмитро Феліксов, Concert.ua: про кризи, перемоги та шоу MONATIK на Олімпійському
      Рузана Ємельянова
      28 лютого , 11:07 Міфи про інвестиції на фондовому ринку
      28 лютого , 16:16 Чим здивували електрокаміни на міжнародній виставці KIFF 2020
      Соня Волошин
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук