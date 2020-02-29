Випуск новин за 9:00: Арахамія про оновлення Кабміну. Поранений на Донбасі

У випуску новин за 29 лютого станом на 9:00 – Верховна Рада хоче оновити Кабмін через економічну кризу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Минулої доби на Донбасі один український військовий отримав поранення. Російські найманці вісім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради. Не зважаючи на спалах коронавірусу на півночі Італії, консульство України у Мілані відновлює свою роботу. Якщо ж в Україні випадки зараження коронавірусом підтвердяться, то усіх інфікованих лікуватимуть коштом держави. Про це в інтерв'ю "Громадському" розповіла міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.