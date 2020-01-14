Выпуск новостей на 9: 00: штрафы для кнопкодавов. Мера пресечения Яны Дугарь

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 9:00 – Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах для кнопкодавов. Отныне, если нардепы голосуют за собственных коллег, их ожидает взыскание до 85 тысяч гривен. Адвокаты подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь просят Печерский районный суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на менее строгую.

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