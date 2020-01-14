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      Випуск новин за 9:00: Штрафи для кнопкодавів. Запобіжний захід Яни Дугарь

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 9:00 – Президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи для кнопкодавів. Відтепер, якщо нардепи голосують за власних колег, їх очікує стягнення до 85 тисяч гривень. Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь просять Печерський районний суд змінити запобіжний захід із домашнього арешту на менш суворий.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Штрафи Кнопкодавство Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Яна Дугарь
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