Выпуск новостей на 9: 00: Смерть украинца в Мали. Расследование в Черкассах
В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 9:00 – в Мали погиб украинец Дмитрий Мартынюк. Об этом сообщили в Министерстве вооруженных сил Франции. Не утихает скандал с ослаблением карантина в Черкассах. Дело расследует местная прокуратура.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Мэр Черкасс заявил, что уверен, что ему угрожал именно заместитель председателя ОП Сергей Трофимов.
На Киевщине заработали 13 продовольственных рынков.
Киберполиция обнаружила людей, которые через интернет продавали людям несуществующие лекарства, медицинские маски и другую защиту от COVID-19.
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