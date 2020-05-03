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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 9:00: Смерть українця у Малі. Розслідування у Черкасах

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 травня станом на 9:00 – у Малі загинув українець Дмитро Мартинюк. Про це повідомили у Міністерстві збройних сил Франції. Не вщухає скандал із послабленням карантину у Черкасах. Справу розслідує місцева прокуратура.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Мер Черкас заявив, що впевнений, що йому погрожував саме заступник голови ОП Сергій Трофімов.

      На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків.

      Кіберполіція виявила людей, які через інтернет продавали людям неіснуючі ліки, медичні маски та інший захист від COVID-19.

      Теги: Розслідування Новини Черкас Жертви Малі Випуск новин
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