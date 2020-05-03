Випуск новин за 9:00: Смерть українця у Малі. Розслідування у Черкасах

У випуску новин за 3 травня станом на 9:00 – у Малі загинув українець Дмитро Мартинюк. Про це повідомили у Міністерстві збройних сил Франції. Не вщухає скандал із послабленням карантину у Черкасах. Справу розслідує місцева прокуратура.

Також у випуску новин на 24 каналі: Мер Черкас заявив, що впевнений, що йому погрожував саме заступник голови ОП Сергій Трофімов. На Київщині запрацювали 13 продовольчих ринків. Кіберполіція виявила людей, які через інтернет продавали людям неіснуючі ліки, медичні маски та інший захист від COVID-19.