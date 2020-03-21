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      Выпуск новостей на 9: 00: увольнение советника Зеленского. Раненые военные на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 9:00 – Гео Лерос больше не советник Зеленского. Президент уволил нардепа "Слуги народа" с должности своего внештатного советника. На передовой вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки двое наших военных получили ранения.

      Также в выпуске:

      В Виннице местные власти приняли решение отменить льготный проезд на время карантина.

      Чиновник "Нафтогаза" заболел коронавирусом.

      В Китае слоны забрели в деревню, напились вина и легли спать в саду.

      В "Слуге народа" назвали идею вступить в переговоры с боевиками попыткой выйти из тупика
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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
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