Выпуск новостей на 9: 00: увольнение советника Зеленского. Раненые военные на фронте

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 9:00 – Гео Лерос больше не советник Зеленского. Президент уволил нардепа "Слуги народа" с должности своего внештатного советника. На передовой вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки двое наших военных получили ранения.

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