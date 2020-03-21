Випуск новин за 9:00: Звільнення радника Зеленського. Поранені військові на фронті
У випуску новин за 21 березня станом на 9:00 – Гео Лерос більше не радник Зеленського. Президент звільнив нардепа "Слуги народу" з посади свого позаштатного радника. На передовій унаслідок ворожих обстрілів минулої доби двоє наших військових зазнали поранень.
Також у випуску:
У Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати пільговий проїзд на час карантину.
Високопосадовець "Нафтогазу" захворів на коронавірус.
У Китаї слони забрели в село, напилися вина і лягли спати в саду.
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