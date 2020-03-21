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      Випуск новин за 9:00: Звільнення радника Зеленського. Поранені військові на фронті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 березня станом на 9:00 – Гео Лерос більше не радник Зеленського. Президент звільнив нардепа "Слуги народу" з посади свого позаштатного радника. На передовій унаслідок ворожих обстрілів минулої доби двоє наших військових зазнали поранень.

      Також у випуску:

      У Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати пільговий проїзд на час карантину.

      Високопосадовець "Нафтогазу" захворів на коронавірус.

      У Китаї слони забрели в село, напилися вина і лягли спати в саду.

      Новини про коронавірус 20 березня: надзвичайна ситуація в Києві, третя українка померла в Італії
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин
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