Випуск новин за 9:00: Звільнення радника Зеленського. Поранені військові на фронті

У випуску новин за 21 березня станом на 9:00 – Гео Лерос більше не радник Зеленського. Президент звільнив нардепа "Слуги народу" з посади свого позаштатного радника. На передовій унаслідок ворожих обстрілів минулої доби двоє наших військових зазнали поранень.

Також у випуску: У Вінниці місцева влада прийняла рішення скасувати пільговий проїзд на час карантину. Високопосадовець "Нафтогазу" захворів на коронавірус. У Китаї слони забрели в село, напилися вина і лягли спати в саду.