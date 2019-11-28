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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей на момент 14:00: Независимость для Шотландии. Протесты в Ираке

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 14:00 – премьер Шотландии Никола Стерджен обнародовала предвыборный манифест Шотландской национальной партии, где пообещала избежать Брекзита и отдать будущее страны в руки шотландцев. Возмущенные демонстранты в Ираке требуют от власти рабочие места, борьбы с коррупцией и прекращения вмешательства Ирана во внутренние дела страны.

      Также в выпуске:

      Во всеукраинский прокат выходит лента польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды".

      Российские наемники за прошедшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня.

      В Одессе в течение полтура лет врач снимал пациентов на скрытую камеру, а затем продавал видео на сайтах для взрослых.

       

      От курения вейпа умерли 48 людей в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
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      Теги: Ирак Шотландия Выпуск новостей
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