Выпуск новостей на момент 14:00: Независимость для Шотландии. Протесты в Ираке

В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 14:00 – премьер Шотландии Никола Стерджен обнародовала предвыборный манифест Шотландской национальной партии, где пообещала избежать Брекзита и отдать будущее страны в руки шотландцев. Возмущенные демонстранты в Ираке требуют от власти рабочие места, борьбы с коррупцией и прекращения вмешательства Ирана во внутренние дела страны.

Также в выпуске: Во всеукраинский прокат выходит лента польского режиссера Агнешки Холланд "Цена правды". Российские наемники за прошедшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. В Одессе в течение полтура лет врач снимал пациентов на скрытую камеру, а затем продавал видео на сайтах для взрослых.