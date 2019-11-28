Выпуск новостей на момент 14:00: Независимость для Шотландии. Протесты в Ираке
В выпуске новостей за 28 ноября по состоянию на 14:00 – премьер Шотландии Никола Стерджен обнародовала предвыборный манифест Шотландской национальной партии, где пообещала избежать Брекзита и отдать будущее страны в руки шотландцев. Возмущенные демонстранты в Ираке требуют от власти рабочие места, борьбы с коррупцией и прекращения вмешательства Ирана во внутренние дела страны.
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