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      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Випуск новин за 14:00: Незалежність для Шотландії. Протести в Іраку

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – прем'єрка Шотландії НІкола Стерджен оприлюднила передвиборчий маніфест Шотландської національної партії, де пообіцяла уникнути Брекзиту та віддати майбутнє країни в руки шотландців. Обурені демонстранти в Іраку вимагають від влади робочі місця, боротьби з корупцією та припинення втручання Ірану у внутрішні справи країни.

      Також у випуску:

      У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди".

      Російські найманці минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню.

      В Одесі протягом півтора року лікар знімав пацієнтів на приховану камеру, а потім продавав відео на сайтах для дорослих.

      Конфіскація незаконного майна чиновників: закон набув чинності
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      Теги: Випуск новин Шотландія Ірак
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