Випуск новин за 14:00: Незалежність для Шотландії. Протести в Іраку
У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – прем'єрка Шотландії НІкола Стерджен оприлюднила передвиборчий маніфест Шотландської національної партії, де пообіцяла уникнути Брекзиту та віддати майбутнє країни в руки шотландців. Обурені демонстранти в Іраку вимагають від влади робочі місця, боротьби з корупцією та припинення втручання Ірану у внутрішні справи країни.
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