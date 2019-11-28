Випуск новин за 14:00: Незалежність для Шотландії. Протести в Іраку

У випуску новин за 28 листопада станом на 14:00 – прем'єрка Шотландії НІкола Стерджен оприлюднила передвиборчий маніфест Шотландської національної партії, де пообіцяла уникнути Брекзиту та віддати майбутнє країни в руки шотландців. Обурені демонстранти в Іраку вимагають від влади робочі місця, боротьби з корупцією та припинення втручання Ірану у внутрішні справи країни.

Також у випуску: У всеукраїнський прокат виходить стрічка польської режисерки Агнєшки Холланд "Ціна правди". Російські найманці минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню. В Одесі протягом півтора року лікар знімав пацієнтів на приховану камеру, а потім продавав відео на сайтах для дорослих.