Выпуск новостей на момент 17:00: Рост минимальной пенсии. Спасение оленя
В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 17:00 – от 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины повысил пенсии. Связано это с увеличением прожиточного минимума. На Киевщине спасли из льда оленя. Этим ГСЧСники похвастались на своей странице в Фейсбуке. Они достали пострадавшее животное из замерзшего водоема, помогали им местные фермеры и рыбаки.
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