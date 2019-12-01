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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Выпуск новостей на момент 17:00: Рост минимальной пенсии. Спасение оленя

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 декабря, по состоянию на 17:00 – от 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины повысил пенсии. Связано это с увеличением прожиточного минимума. На Киевщине спасли из льда оленя. Этим ГСЧСники похвастались на своей странице в Фейсбуке. Они достали пострадавшее животное из замерзшего водоема, помогали им местные фермеры и рыбаки.

      Также в выпуске:

      Правоохранители задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве.

      В Украине сегодня стартовала пробная перепись населения.

      В России завершили операцию по спасению пострадавших вследствие автокатастрофы.

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      Теги: Мир животных Пенсия Выпуск новостей
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