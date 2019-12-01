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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 17:00: Зростання мінімальної пенсії. Порятунок оленя

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 17:00 – від 1 грудня 2019 року Пенсійний фонд України підвищив пенсії. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму. На Київщині врятували з криги оленя. Цим ДСНСники похвалилися на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони дістали постраждалу тварину з замерзлої водойми, допомагали їм місцеві фермери та рибалки.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві.

      В Україні сьогодні стартував пробний перепис населення.

      У Росії завершили операцію з порятунку постраждалих внаслідок автотрощі.

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      Теги: Випуск новин Пенсія Світ тварин
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