Випуск новин за 17:00: Зростання мінімальної пенсії. Порятунок оленя

У випуску новин за 1 грудня станом на 17:00 – від 1 грудня 2019 року Пенсійний фонд України підвищив пенсії. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму. На Київщині врятували з криги оленя. Цим ДСНСники похвалилися на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони дістали постраждалу тварину з замерзлої водойми, допомагали їм місцеві фермери та рибалки.

Також у випуску: Правоохоронці затримали підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення "Ощадбанку" в Києві. В Україні сьогодні стартував пробний перепис населення. У Росії завершили операцію з порятунку постраждалих внаслідок автотрощі.