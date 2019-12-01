Випуск новин за 17:00: Зростання мінімальної пенсії. Порятунок оленя
У випуску новин за 1 грудня станом на 17:00 – від 1 грудня 2019 року Пенсійний фонд України підвищив пенсії. Пов'язано це зі збільшенням прожиткового мінімуму. На Київщині врятували з криги оленя. Цим ДСНСники похвалилися на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони дістали постраждалу тварину з замерзлої водойми, допомагали їм місцеві фермери та рибалки.
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