Выпуск новостей на момент 19:00: Закон о референдуме. Псевдоветеранськое движение

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 19:00 – новая власть обещает создать закон о референдумах. Что он означает и почему это вызвало столько обсуждений. После начала войны на Донбассе появилось немало псевдоволонтерских движений, которые надо уметь распознавать, чтобы не натолкнуться на мошенников.

Также в выпуске: В Украине стартовала международная акция "16 дней против насилия".