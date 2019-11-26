Выпуск новостей на момент 19:00: Закон о референдуме. Псевдоветеранськое движение
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 19:00 – новая власть обещает создать закон о референдумах. Что он означает и почему это вызвало столько обсуждений. После начала войны на Донбассе появилось немало псевдоволонтерских движений, которые надо уметь распознавать, чтобы не натолкнуться на мошенников.
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В Украине стартовала международная акция "16 дней против насилия".
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