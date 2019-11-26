Випуск новин за 19:00: Закон про референдум. Псевдоветеранський рух
У випуску новин за 26 листопада станом на 19:00 – нова влада обіцяє створити закон про референдуми. Що він означатиме та чому це спричинило стільки обговорень. Після початку війни на Донбасі з'явилося чимало псевдоволонтерських рухів, які треба вміти розпізнавати, аби не натрапити на шахраїв.
Також у випуску:
В Україні стартувала міжнародна акція "16 днів проти насильства".
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