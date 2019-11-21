Выпуск новостей по состоянию на 18:00: Годовщина Революции Достоинства. Дела Майдана

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 18:00 – 21 ноября в Украине отмечают годовщину Революции Достоинства. Основательница "Юридической сотни", народный депутат Леся Василенко рассказала, почему до сих пор не наказаны виновные в расстреле Небесной сотни и кто мешает им расследовать эти дела.

Также в выпуске: В Киеве люди выйдут на поддержку протестов в Гонконге.