Выпуск новостей по состоянию на 18:00: Годовщина Революции Достоинства. Дела Майдана
В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 18:00 – 21 ноября в Украине отмечают годовщину Революции Достоинства. Основательница "Юридической сотни", народный депутат Леся Василенко рассказала, почему до сих пор не наказаны виновные в расстреле Небесной сотни и кто мешает им расследовать эти дела.
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