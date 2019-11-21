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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
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      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Выпуск новостей по состоянию на 18:00: Годовщина Революции Достоинства. Дела Майдана

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 18:00 – 21 ноября в Украине отмечают годовщину Революции Достоинства. Основательница "Юридической сотни", народный депутат Леся Василенко рассказала, почему до сих пор не наказаны виновные в расстреле Небесной сотни и кто мешает им расследовать эти дела.

      Также в выпуске:

      В Киеве люди выйдут на поддержку протестов в Гонконге.

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      Теги: Революция достоинства Выпуск новостей
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