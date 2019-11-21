Випуск новин за 18:00: Річниця Революції Гідності. Справи Майдану

У випуску новин за 21 листопада станом на 18:00 – 21 листопада в Україні відзначають річницю Революції Гідності. Засновниця "Юридичної сотні", народна депутатка Леся Василенко розповіла, чому досі не покарані винні в розстрілі Небесної сотні і хто заважає їх розслідувати ці справи.

Також у випуску: У Києві люди вийдуть на підтримку протестів у Гонконзі.