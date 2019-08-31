Выпуск новостей с 9:00: Избиение детей в лагере. Смерть пограничника

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 9:00 – вожатый бил детей в лагере, заставлял мальчиков бить друг друга, запугивал и издевался. С такой жуткой информацией к журналистам 24 канала обратились родители пострадавших. На Харьковщине возле границы с Россией при странных обстоятельствах прямо во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Также в выпуске: Владимир Зеленский сегодня прибывает с официальным визитом в Варшаву. Дрогобычский городской районный суд избрал меру пресечения двоим подозреваемым в деле об обвале дома, из-за чего погибли восемь человек. Призраки, богатые вельможи, средневековые танцы и бои со взрывами – такие театрализованные экскурсии проходят в Тернополе.

Источник: 24 канал