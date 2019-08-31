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      Випуск новин з 9:00: Побиття дітей у таборі. Смерть прикордонника

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 серпня станом на 9:00 – вожатий гамселив дітей у таборі, змушував хлопчиків бити один одного, залякував та знущався. З такою моторошною інформацією до журналістів 24 каналу звернулись батьки потерпілих. На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин прямісінько під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. Про це повідомили на сайті відомства.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський сьогодні прибуває з офіційним візитом до Варшави.

      Дрогобицький міський районний суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про обвал будинку, через що загинули восьмеро людей.

      Привиди, заможні вельможі, середньовічні танці та бої з вибухами – такі театралізовані екскурсії відбуваються в Тернополі.

       

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Держприкордонслужба Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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