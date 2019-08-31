Випуск новин з 9:00: Побиття дітей у таборі. Смерть прикордонника
У випуску новин за 31 серпня станом на 9:00 – вожатий гамселив дітей у таборі, змушував хлопчиків бити один одного, залякував та знущався. З такою моторошною інформацією до журналістів 24 каналу звернулись батьки потерпілих. На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин прямісінько під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. Про це повідомили на сайті відомства.
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