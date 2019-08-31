Випуск новин з 9:00: Побиття дітей у таборі. Смерть прикордонника

У випуску новин за 31 серпня станом на 9:00 – вожатий гамселив дітей у таборі, змушував хлопчиків бити один одного, залякував та знущався. З такою моторошною інформацією до журналістів 24 каналу звернулись батьки потерпілих. На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин прямісінько під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. Про це повідомили на сайті відомства.

Також у випуску: Володимир Зеленський сьогодні прибуває з офіційним візитом до Варшави. Дрогобицький міський районний суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про обвал будинку, через що загинули восьмеро людей. Привиди, заможні вельможі, середньовічні танці та бої з вибухами – такі театралізовані екскурсії відбуваються в Тернополі.

Джерело: 24 канал