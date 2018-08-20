Выпуск новостей в 19:00: Чорновол стала лейтенантком. Организация "Московский патриархат"
В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 19:00 – народный депутат Татьяна Чорновол стала младшим лейтенантком запаса. Какие нехристианские основы несет в массы антиукраинская организация под названием "Московский патриархат".
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Источник: 24 канал
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