Выпуск новостей в 19:00: Чорновол стала лейтенантком. Организация "Московский патриархат"

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 19:00 – народный депутат Татьяна Чорновол стала младшим лейтенантком запаса. Какие нехристианские основы несет в массы антиукраинская организация под названием "Московский патриархат".

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