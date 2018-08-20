Випуск новин на 19:00: Чорновол стала лейтенанткою. Організація "Московський патріархат"
У випуску новин за 20 серпня станом на 19:00 – народна депутатка Тетяна Чорновол стала молодшою лейтенанткою запасу. Які нехристиянські засади несе в маси антиукраїнська організація під назвою "Московський патріархат".
Також у випуску:
Власні снаряди калібру 152 міліметри вироблятиме відтепер Україна на заводі імені Артема.
У Херсоні мають обрати запобіжний захід другому нападнику на Катерину Гандзюк.
Як борються з наслідками "потопу" у Києві.
Джерело: 24 канал
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