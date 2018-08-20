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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин на 19:00: Чорновол стала лейтенанткою. Організація "Московський патріархат"

Випуск новин 20 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 серпня станом на 19:00 – народна депутатка Тетяна Чорновол стала молодшою лейтенанткою запасу. Які нехристиянські засади несе в маси антиукраїнська організація під назвою "Московський патріархат".

Також у випуску:

Власні снаряди калібру 152 міліметри вироблятиме відтепер Україна на заводі імені Артема.

У Херсоні мають обрати запобіжний захід другому нападнику на Катерину Гандзюк.

Як борються з наслідками "потопу" у Києві. 

Теги: Випуск новин УПЦ МП
Джерело: 24 канал
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