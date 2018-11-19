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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Выпуск новостей в 9:00: Ситуация на фронте. Осуждение в НАТО Керченского моста

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – боевики из минометов калибра 120 миллиметров обстреляли окрестности Светлодарской дуги. В целом, за минувшие сутки оккупанты 16 раз стреляли по нашим армейцам, 5 из них – из тяжелого вооружения. Парламентская ассамблея НАТО осудила строительство Керченского моста в Крыму и действия России в Азовском море.

      Также в выпуске:

      Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве.

      В Македонии протестуют против изменения названия страны.

      На юге и в центре Украины ожидают снег и гололед.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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