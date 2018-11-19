Выпуск новостей в 9:00: Ситуация на фронте. Осуждение в НАТО Керченского моста

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – боевики из минометов калибра 120 миллиметров обстреляли окрестности Светлодарской дуги. В целом, за минувшие сутки оккупанты 16 раз стреляли по нашим армейцам, 5 из них – из тяжелого вооружения. Парламентская ассамблея НАТО осудила строительство Керченского моста в Крыму и действия России в Азовском море.

Также в выпуске: Министерство иностранных дел Украины осудило нападение на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве. В Македонии протестуют против изменения названия страны. На юге и в центре Украины ожидают снег и гололед.