Выпуск новостей в 9:00: Ситуация на фронте. Осуждение в НАТО Керченского моста
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 9:00 – боевики из минометов калибра 120 миллиметров обстреляли окрестности Светлодарской дуги. В целом, за минувшие сутки оккупанты 16 раз стреляли по нашим армейцам, 5 из них – из тяжелого вооружения. Парламентская ассамблея НАТО осудила строительство Керченского моста в Крыму и действия России в Азовском море.
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Источник: 24 канал
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