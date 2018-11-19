Випуск новин о 9:00: Ситуація на фронті. Засудження в НАТО Керченського мосту

У випуску новин за 19 листопада за 9:00 – бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли околиці Світлодарської дуги. Загалом, минулої доби окупанти 16 разів стріляли по наших армійцях, 5 з них – із важкого озброєння. Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту в Криму та дії Росії в Азовському морі.

Також у випуску: Міністерство закордонних справ України засудило напад на канадійського журналіста Майкла Колборна у Києві. У Македонії протестують проти зміни назви країни. На півдні та в центрі України очікують сніг та ожеледицю.