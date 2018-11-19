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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
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      Випуск новин о 9:00: Ситуація на фронті. Засудження в НАТО Керченського мосту

      Випуск новин

      У випуску новин за 19 листопада за 9:00 – бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли околиці Світлодарської дуги. Загалом, минулої доби окупанти 16 разів стріляли по наших армійцях, 5 з них – із важкого озброєння. Парламентська асамблея НАТО засудила зведення Керченського мосту в Криму та дії Росії в Азовському морі.

      Також у випуску:

      Міністерство закордонних справ України засудило напад на канадійського журналіста Майкла Колборна у Києві.

      У Македонії протестують проти зміни назви країни.

      На півдні та в центрі України очікують сніг та ожеледицю.

      Теги: Війна на Донбасі НАТО Анексія Криму Новини Криму Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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