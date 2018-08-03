Выпуск новостей за 09:00: Беспокойные сутки на фронте. Насилие на Волыни
В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 09:00 – российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных сил. В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, во время мониторингового визита у 10 воспитанников обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства.
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Источник: 24 канал
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