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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 09:00: Неспокійна доба на фронті. Насильство на Волині

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 серпня станом на 09:00 – російські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил. У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Також у випуску:

Суддю-хабарницю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову невдовзі будуть судити.

У Мін'юсті США заявили про арешт трьох українських хакерів.

Тату-модель Zombie Boy скоїв самогубство.

Теги: Випуск новин Новини Луцька Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО Операція Об'єднаних сил Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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