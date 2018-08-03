Випуск новин за 09:00: Неспокійна доба на фронті. Насильство на Волині
У випуску новин за 3 серпня станом на 09:00 – російські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил. У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.
Також у випуску:
Суддю-хабарницю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову невдовзі будуть судити.
У Мін'юсті США заявили про арешт трьох українських хакерів.
Тату-модель Zombie Boy скоїв самогубство.
Джерело: 24 канал
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