Випуск новин за 09:00: Неспокійна доба на фронті. Насильство на Волині

У випуску новин за 3 серпня станом на 09:00 – російські найманці 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших Збройних сил. У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Також у випуску: Суддю-хабарницю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову невдовзі будуть судити. У Мін'юсті США заявили про арешт трьох українських хакерів. Тату-модель Zombie Boy скоїв самогубство.