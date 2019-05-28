Выпуск новостей за 09:00: Бунт в колонии Одессы. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 09:00 – Государственное бюро расследований взялось за бунт в одесской колонии. Дело расследуют по факту служебной халатности работников тюрьмы. За прошедшие сутки пророссийские боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинской армии.
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В Украину вернулись 5 из 22 моряков задержанного в Египте танкера Sea Shark.
24 украинских моряка, заключенных Россией, и дальше будут оставаться под арестом.
На позициях украинских военных на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский.
Партия Святослава Вакарчука "Голос" открыла в центре Киева первый волонтерский коворкинг.
Источник: 24 канал
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