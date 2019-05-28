Випуск новин за 9:00: Бунт в колонії Одеси. Доба на фронті
У випуску новин за 28 травня станом на 9:00 – Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці. Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.
24 українських моряків, які ув'язнені Росією, надалі залишатимуться під арештом.
На позиціях українських військових на Донбасі побував президент Володимир Зеленський.
Партія Святослава Вакарчука "Голос" відкрила у центрі Києва перший волонтерський коворкінг.
Джерело: 24 канал
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