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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
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      Випуск новин за 9:00: Бунт в колонії Одеси. Доба на фронті

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 травня станом на 9:00 – Державне бюро розслідувань взялося за бунт в Одеській колонії. Справу розслідують за фактом службової недбалості працівників в'язниці. Минулої доби проросійські бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Також у випуску:

      До України повернулися 5 з 22 моряків затриманого в Єгипті танкера Sea Shark.

      24 українських моряків, які ув'язнені Росією, надалі залишатимуться під арештом.

      На позиціях українських військових на Донбасі побував президент Володимир Зеленський.

      Партія Святослава Вакарчука "Голос" відкрила у центрі Києва перший волонтерський коворкінг.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 28 травня: в Україні стане справді спекотно
      сьогодні
      1705
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Бунт в одеській колонії
      Джерело: 24 канал
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