Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 09:00 – 13 июля украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 42 года, и это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах. За прошедшие сутки трое наших защитников получили ранения, ведь российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное перемирие. Противник 24 раза открывал огонь по позициям наших военных.
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Источник: 24 канал
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