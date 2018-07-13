Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 09:00 – 13 июля украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 42 года, и это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах. За прошедшие сутки трое наших защитников получили ранения, ведь российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное перемирие. Противник 24 раза открывал огонь по позициям наших военных.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Российские пограничники задержали два иностранных судна в Азовском море. Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за сообщения о мужчине, которому стало плохо.