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Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 09:00 – 13 июля украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 42 года, и это уже четвертый день рождения, который он встречает в тюремных стенах. За прошедшие сутки трое наших защитников получили ранения, ведь российско-оккупационные войска продолжают игнорировать установленное перемирие. Противник 24 раза открывал огонь по позициям наших военных.

Также в выпуске:

Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Российские пограничники задержали два иностранных судна в Азовском море.

Полиция в Солсбери перекрыла улицу из-за сообщения о мужчине, которому стало плохо.

 

Теги: Олег Сенцов Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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