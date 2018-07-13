Випуск новин за 09:00: День народження Олега Сенцова. Новини з фронту

У випуску новин за 13 липня станом на 09:00 – 13 липня українському режисеру Олегу Сенцову минає 42 роки, і це вже четвертий день народження, який він зустрічає у тюремних стінах. За минулу добу троє наших захисників отримали поранення, адже російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене перемир’я. Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військових.

Також у випуску: Президент США Дональд Трамп отримав листа від лідера КНДР Кім Чен Ина. Російські прикордонники затримали два іноземні судна у Азовському морі. Поліція у Солсбері перекрила вулицю через повідомлення про чоловіка, якому стало погано.