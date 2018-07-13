Випуск новин за 09:00: День народження Олега Сенцова. Новини з фронту
У випуску новин за 13 липня станом на 09:00 – 13 липня українському режисеру Олегу Сенцову минає 42 роки, і це вже четвертий день народження, який він зустрічає у тюремних стінах. За минулу добу троє наших захисників отримали поранення, адже російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати встановлене перемир’я. Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військових.
Також у випуску:
Президент США Дональд Трамп отримав листа від лідера КНДР Кім Чен Ина.
Російські прикордонники затримали два іноземні судна у Азовському морі.
Поліція у Солсбері перекрила вулицю через повідомлення про чоловіка, якому стало погано.
Джерело: 24 канал
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