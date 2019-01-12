Выпуск новостей за 09:00: Каникулы из-за мороза. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 12 января по состоянию на 09:00 – студентов ряда крупных университетов на время морозов отправили на вынужденные каникулы с целью экономии средств, которые будут тратить на отопление. Обучение возобновится аж в конце зимы. На передовой двое украинских бойцов ранены, и это – впервые за текущую неделю. В общем враг обстреливал позиции ВСУ семь раз.
Также в выпуске:
На Московском проспекте в Харькове обрушилась крыша торгового павильона: трое прохожих женщин пострадали, их госпитализировали.
Музей, посвященный войне на Донбассе, открыли в сельской школе на Харьковщине.
Андрей Садовый: деньги на образование можно брать с акциза на алкоголь и табак.
Источник: 24 канал
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