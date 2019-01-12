Випуск новин за 09:00: Канікули через мороз. Ситуація на фронті

У випуску новин за 12 січня станом на 09:00 – студентів низки великих університетів на час морозів відправили на вимушені канікули з метою економії коштів, які витрачатимуть на опалення. Навчання відновиться аж наприкінці зими. На передовій двох українських бійців поранено, і це – вперше за поточний тиждень. Загалом ворог обстрілював позиції ЗСУ сім разів.

Також у випуску: На Московському проспекті у Харкові обвалився дах торгового павільйону: троє перехожих жінок постраждали, їх госпіталізували. Музей, присвячений війні на Донбасі, відкрили у сільській школі на Харківщині. Андрій Садовий: гроші на освіту можна брати з акцизу на алкоголь і тютюн.