Випуск новин за 09:00: Канікули через мороз. Ситуація на фронті
У випуску новин за 12 січня станом на 09:00 – студентів низки великих університетів на час морозів відправили на вимушені канікули з метою економії коштів, які витрачатимуть на опалення. Навчання відновиться аж наприкінці зими. На передовій двох українських бійців поранено, і це – вперше за поточний тиждень. Загалом ворог обстрілював позиції ЗСУ сім разів.
Також у випуску:
На Московському проспекті у Харкові обвалився дах торгового павільйону: троє перехожих жінок постраждали, їх госпіталізували.
Музей, присвячений війні на Донбасі, відкрили у сільській школі на Харківщині.
Андрій Садовий: гроші на освіту можна брати з акцизу на алкоголь і тютюн.
Джерело: 24 канал
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