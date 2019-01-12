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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
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      Випуск новин за 09:00: Канікули через мороз. Ситуація на фронті

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 січня станом на 09:00 – студентів низки великих університетів на час морозів відправили на вимушені канікули з метою економії коштів, які витрачатимуть на опалення. Навчання відновиться аж наприкінці зими. На передовій двох українських бійців поранено, і це – вперше за поточний тиждень. Загалом ворог обстрілював позиції ЗСУ сім разів.

      Також у випуску:

      На Московському проспекті у Харкові обвалився дах торгового павільйону: троє перехожих жінок постраждали, їх госпіталізували.

      Музей, присвячений війні на Донбасі, відкрили у сільській школі на Харківщині.

      Андрій Садовий: гроші на освіту можна брати з акцизу на алкоголь і тютюн.

      Теги: Випуск новин Освіта Комунальні послуги Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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