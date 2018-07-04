Выпуск новостей за 09:00: Клиха нашли в российской психбольнице. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 09:00 – украинского политзаключенного Станислава Клиха нашли в областной психиатрической больнице в Магнитогорске. За минувшие сутки ни один из украинских защитников не пострадал. Однако российские оккупационные войска не успокоились и до сих пор нарушают установленное перемирие по всей линии соприкосновения.

Также в выпуске: В одном из крупнейших банков США прогнозируют экономический кризис. Мать пленника Кремля Нури Примова вынужденно прекратила голодовку. Как украинцам защитить свои кошельки, если гривну начнет "лихорадить".