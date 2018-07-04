Выпуск новостей за 09:00: Клиха нашли в российской психбольнице. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 09:00: Клиха нашли в российской психбольнице. Ситуация на фронтеВыпуск новостей 8 Читати новину українською
В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 09:00 – украинского политзаключенного Станислава Клиха нашли в областной психиатрической больнице в Магнитогорске. За минувшие сутки ни один из украинских защитников не пострадал. Однако российские оккупационные войска не успокоились и до сих пор нарушают установленное перемирие по всей линии соприкосновения.
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Источник: 24 канал
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