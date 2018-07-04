Випуск новин за 09:00: Клиха знайшли у російській психлікарні. Ситуація на фронті

Випуск новин за 09:00: Клиха знайшли у російській психлікарні. Ситуація на фронтіВипуск новин 19 Читать новость на русском
У випуску новин за 4 липня станом на 09:00 – українського політв'язня Станіслава Клиха знайшли в Обласній психіатричній лікарні в Магнітогорську. За минулу добу жоден з українських захисників не постраждав. Однак російські окупаційні війська не вгамувались і досі порушують встановлене перемир'я по всій лінії зіткнення.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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