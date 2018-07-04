Випуск новин за 09:00: Клиха знайшли у російській психлікарні. Ситуація на фронті

У випуску новин за 4 липня станом на 09:00 – українського політв'язня Станіслава Клиха знайшли в Обласній психіатричній лікарні в Магнітогорську. За минулу добу жоден з українських захисників не постраждав. Однак російські окупаційні війська не вгамувались і досі порушують встановлене перемир'я по всій лінії зіткнення.

Також у випуску: В одному з найбільших банків США прогнозують економічну кризу. Матір бранця Кремля Нурі Примова вимушено припинила голодування. Як українцям захистити свої гаманці, якщо гривну почне "лихоманити".