Выпуск новостей за 09:00: Нападение на мэра Гданьска. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 09:00 – благотворительный концерт Большого оркестра Рождественской помощи в польском Гданьске едва не закончился трагедией. Там мэра города порезали ножом прямо на сцене. За прошедшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по нашим позициям, двое военных ранены. ВСУ, чтобы обуздать врага, открывали огонь в ответ: оккупант уничтожен и трое ранены.

Также в выпуске: ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях тяжелую технику, которую боевики подтянули к линии разграничения. В Одессе начинается заседание суда по делу Геннадия Труханова, его адвокатам предоставили доступ к документам следствия. Расследование о том, как обогащались братья-депутаты Дубневичи.