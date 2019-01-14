09:54
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Выпуск новостей за 09:00: Нападение на мэра Гданьска. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 января по состоянию на 09:00 – благотворительный концерт Большого оркестра Рождественской помощи в польском Гданьске едва не закончился трагедией. Там мэра города порезали ножом прямо на сцене. За прошедшие сутки оккупанты 14 раз открывали огонь по нашим позициям, двое военных ранены. ВСУ, чтобы обуздать врага, открывали огонь в ответ: оккупант уничтожен и трое ранены.

      Также в выпуске:

      ОБСЕ обнаружили на оккупированных территориях тяжелую технику, которую боевики подтянули к линии разграничения.

      В Одессе начинается заседание суда по делу Геннадия Труханова, его адвокатам предоставили доступ к документам следствия.

      Расследование о том, как обогащались братья-депутаты Дубневичи.

      Теги: Криминальные новости Новости Польши Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Обращение Трампа, расследование ФБР, правительство "не работает" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 82
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19 Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      390
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 января , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 4013
      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      13 января , 20:01 Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      1025
      Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      13 января , 19:30 Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      146
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук