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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Випуск новин за 09:00: Напад на мера Гданська. Ситуація на фронті

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 січня станом на 09:00 – благодійний концерт Великого оркестру Різдвяної допомоги у польському Гданську ледь не закінчився трагедією. Там мера міста порізали ножем прямісінько на сцені. Минулої доби окупанти 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранено. ЗСУ, аби приборкати ворога, відкривали вогонь у відповідь: 1 окупанта знищили, 3 поранили.

      Також у випуску:

      ОБСЄ виявили на окупованих територіях важку техніку, яку бойовики підтягли до лінії розмежування.

      В Одесі розпочинається засідання суду у справі Геннадія Труханова, його адвокатам надали доступ до документів слідства.

      Розслідування про те, як збагачувались брати-депутати Дубневичі.

      Теги: Випуск новин Кримінальні новини Війна на Донбасі Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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