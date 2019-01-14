Випуск новин за 09:00: Напад на мера Гданська. Ситуація на фронті

У випуску новин за 14 січня станом на 09:00 – благодійний концерт Великого оркестру Різдвяної допомоги у польському Гданську ледь не закінчився трагедією. Там мера міста порізали ножем прямісінько на сцені. Минулої доби окупанти 14 разів відкривали вогонь по наших позиціях, двоє військових поранено. ЗСУ, аби приборкати ворога, відкривали вогонь у відповідь: 1 окупанта знищили, 3 поранили.

Також у випуску: ОБСЄ виявили на окупованих територіях важку техніку, яку бойовики підтягли до лінії розмежування. В Одесі розпочинається засідання суду у справі Геннадія Труханова, його адвокатам надали доступ до документів слідства. Розслідування про те, як збагачувались брати-депутати Дубневичі.