Выпуск новостей за 09:00: Новости с фронта. Пожары в Калифорнии

В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 09:00 – беспокойные сутки на Донбассе – двое украинских воинов погибли, еще двое ранены. Враг обстрелял из минометов окрестности Новолуганского, Новотошковского и Макеевки. Лесные пожары в Калифорнии не утихают, количество жертв уже выросло до 11. Огненный плен охватывает дома, автомобили и уничтожает леса.

Также в выпуске: На Киевщине дом с жильцами хотят продать как участок с недостроем. Из-за сильного тумана в аэропорту "Киев" отменили несколько рейсов. В Днепре разъяренный мужчина пытается разбить припаркованные авто.