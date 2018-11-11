Выпуск новостей за 09:00: Новости с фронта. Пожары в Калифорнии
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 09:00 – беспокойные сутки на Донбассе – двое украинских воинов погибли, еще двое ранены. Враг обстрелял из минометов окрестности Новолуганского, Новотошковского и Макеевки. Лесные пожары в Калифорнии не утихают, количество жертв уже выросло до 11. Огненный плен охватывает дома, автомобили и уничтожает леса.
Также в выпуске:
На Киевщине дом с жильцами хотят продать как участок с недостроем.
Из-за сильного тумана в аэропорту "Киев" отменили несколько рейсов.
В Днепре разъяренный мужчина пытается разбить припаркованные авто.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии