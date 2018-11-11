Випуск новин за 09:00: Новини з фронту. Пожежі в Каліфорнії

У випуску новин за 11 листопада станом на 09:00 – неспокійна доба на Донбасі – двоє українських воїнів загинули, ще двоє поранені. Ворог обстріляв з мінометів околиці Новолуганського, Новотошківського та Макіївці. Лісові пожежі в Каліфорнії не вщухають, кількість жертв вже зросла до 11. Вогняний полон охоплює будинки, автомобілі та знищує ліси.

Також у випуску: На Київщині будинок із мешканцями хочуть продати як ділянку з недобудовою. Через сильний туман в аеропорті "Київ" відмінили кілька рейсів. У Дніпрі розлючений чоловік намагається розтрощити припарковані авто.