Выпуск новостей за 09:00: Победа на "Играх непокоренных". Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 09:00 – наши ветераны продолжают собирать медали на "Играх непокоренных". Только за сегодня – 5 побед: 3 золота и 2 серебра. Абсолютный результат показали на играх Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач. Российские наемники за прошедшие сутки 17 раз открывали огонь по украинским позициям, один военный ранен.

Также в выпуске: Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг заговорил языком Путина – мол, доказательств прямой агрессии РФ на Донбассе нет. Возле Киевского политехнического института протестовали против администрации вуза. В РФ сказали, что резолюция Европарламента по Азовскому морю – пропагандистская карта Запада.