Випуск новин за 09:00: Перемога на "Іграх нескорених". Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 жовтня станом на 09:00 – наші ветерани продовжують збирати медалі на "Іграх нескорених". Тільки за сьогодні – 5 перемог: 3 золота та 2 срібла. Абсолютний результат показали на іграх Майя Москвич, Сергій Шимчак та Андрій Усач. Російські найманці минулої доби 17 разів відкривали вогонь по українських позиціях, один військовий поранений.

Також у випуску: Заступник голови місії ОБСЕ в Україні Александер Хуг заговорив мовою Путіна – мовляв, доказів прямої агресії РФ на Донбасі немає. Біля Київського політехнічного інституту протестували проти адміністрації вузу. В РФ сказали, що резолюція Европарламенту щодо Азовського моря – пропагандиська карта Заходу.