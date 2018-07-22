11:33
22 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 17°C
  • понедельник
    24°C 17°C
  • вторник
    25°C 19°C
  • среда
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ждун Путина. Трамп – маленькая вареная макарошка
Вєсті Кремля
18:42, 21 июля
Вести.UA. Жир. Тимошенко и теория Эйнштейна. Ми-ми-мишный депутат
Вєсті.UA
19:15, 21 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 09:00: Победа Усика. Министерство для ветеранов

Выпуск новостей 81 Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 09:00 – украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе. Участники боевых действий учатся, чтобы работать в новом ведомстве – Министерстве ветеранов.

Также в выпуске:

Дональд Трамп должен обнародовать содержание переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным.

Во Львове детей знакомят с классической музыкой во время фестиваля Lviv Mozart.

Теги: Александр Усик Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
сегодня, 10:00 Памяти Богдана Ступки: малоизвестные факты о гениальном актере
Ірина Полицька 1740
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
сегодня, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган розслідування чи відстійник старих кадрів
Мустафа Найєм 34
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сегодня, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 744
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 июля, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1092
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 июля, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1980
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал вокруг "1+1". Трагедия в Киеве
 29 декабря 2016 , 21:56
Итоговый выпуск новостей за 21:00: Дело нардепа Найема. Первомайский день в Украине
 1 мая , 23:35
Выпуск новостей за 15:00: Пресс-конференция Денисовой. Вулкан на Бали
 29 июня , 15:42
Выпуск новостей за 09:00: День рождения Олега Сенцова. Новости с фронта
 13 июля , 09:47
Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов
 20 июля , 09:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук