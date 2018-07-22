Выпуск новостей за 09:00: Победа Усика. Министерство для ветеранов

В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 09:00 – украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе. Участники боевых действий учатся, чтобы работать в новом ведомстве – Министерстве ветеранов.

Также в выпуске: Дональд Трамп должен обнародовать содержание переговоров тет-а-тет с Владимиром Путиным. Во Львове детей знакомят с классической музыкой во время фестиваля Lviv Mozart.