Выпуск новостей за 09:00: Победа Усика. Министерство для ветеранов
В выпуске новостей за 22 июля по состоянию на 09:00 – украинец Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева в финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе. Участники боевых действий учатся, чтобы работать в новом ведомстве – Министерстве ветеранов.
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Источник: 24 канал
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