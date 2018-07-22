Випуск новин за 09:00: Перемога Усика. Міністерство для ветеранів

У випуску новин за 22 липня станом на 09:00 – українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі. Учасники бойових дій навчаються, аби працювати у новому відомстві – Міністерстві ветеранів.

Також у випуску: Дональд Трамп має оприлюднити зміст переговорів тет-а-тет з Володимиром Путіним. У Львові дітей знайомлять із класичною музикою під час фестивалю Lviv Mozart.