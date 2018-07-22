Випуск новин за 09:00: Перемога Усика. Міністерство для ветеранів
У випуску новин за 22 липня станом на 09:00 – українець Олександр Усик здолав росіянина Мурата Гассієва у фінальній суперсерії з боксу у важкій вазі. Учасники бойових дій навчаються, аби працювати у новому відомстві – Міністерстві ветеранів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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