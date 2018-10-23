Выпуск новостей за 09:00: Последнее слово Януковича в суде. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 09:00 – президент-беглец Виктор Янукович намерен лично сказать последнее слово на заседании Оболонского суда. За прошедшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям наших военных. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
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Источник: 24 канал
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