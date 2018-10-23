Випуск новин за 09:00: Останнє слово Януковича у суді. Ситуація на фронті

У випуску новин за 23 жовтня станом на 09:00 – президент-віткач Віктор Янукович має намір особисто висловити останнє слово на засіданні Оболонського суду. Минулої доби бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Також у випуску: Україна, Албанія, Чорногорія та Норвегія продовжили персональні санкції проти Росії на півроку. Президент Росії Володимир Путін анонсував нові санкції щодо України. "Кримський титан" відновив свою роботу на окупованому півострові попри скарги місцевих мешканців.